Россия подталкивает Украину признать "ДНР" и "ЛНР" - Геращенко

Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Внимательно прочитала все сегодняшние заявления Лаврова... Он признал, что Украина очень настойчиво и повсюду, где только может, требует освободить наших граждан в РФ и на оккупированных территориях. А потом заявил, что для освобождения заложников нужно, чтобы Киев вел прямые переговоры с боевиками. Мол, «тогда все у них получится». Тактика Москвы понятна и очевидна – нас подталкивают и заставляют признать "республики", при этом играют на очень деликатных вещах, на заложниках, на их семьях, которых сейчас активно и цинично втягивают в эти процессы...», – написала Геращенко.

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Итак, отметила она, мы должны предать Украину, признать боевиков и несуществующие "республики": «К этому настойчиво подталкивает Москва, шантажируя бесценным – жизнью наших граждан, находящихся в заложниках. В этом направления Москва и ее марионетки разрабатывают все более циничные сценарии».

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Гамбурге министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и боевики, которые контролируют Донбасс, готовы к переговорам об обмене пленными по формуле «все на всех».

«Что касается пленных, удерживаемых лиц: мы давно и последовательно подписываемся под требованием или под призывом обменять «всех на всех». На словах стороны конфликта – и украинские власти, и представители Донбасса - поддерживают такой подход», - сказал Лавров.

«Представители России и представители Донецка и Луганска к такой работе готовы, надеюсь, что украинская сторона, которая очень настойчиво ставит эти вопросы, сядет за стол и согласует все эти детали, списки и прочее», - сказал он.

Также он заявил о наличии юридических возможностей для обмена украинцев, незаконно удерживаемых в РФ.