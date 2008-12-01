Размер минимальной зарплаты отныне составляет 605 грн

С сегодняшнего дня размер минимальной заработной платы в Украине с 545 грн. увеличен до 605 грн.

Такое изменение произошло в соответствии с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2008 год».

Напомним, что в Министерстве труда и социальной политики заявляли, что после повышения уровня минимальной зарплаты соответствующее повышение выплат пройдет по всей тарифной сетке.