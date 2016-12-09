"Я ничего не украл": Азаров прокомментировал найденные полицией киевские "сокровища"

Об этом он написал на своей странице в Facebook, назвав все это "провокацией".

"Я не считаю себя виновным и не собираюсь ни перед кем оправдываться. Я ни у кого ничего не украл. Ни один суд не признал меня виновным в совершении каких-либо преступлений", - заявил беглый премьер.

Также он не понимает, на основании какого закона изымали вещи.

Читайте такжеВ полиции рассказали, как нашли квартиру с "сокровищами" Азарова и что именно в ней обнаружили

"Так на основании какого права и закона из квартиры, мне не принадлежащей, изымаются вещи возможно мои, а возможно не мои? Нет ни одной причины, по которой я бы стал отказываться от принадлежащих мне по праву моих личных вещей, и я буду через суды добиваться их возврата, но сейчас после просмотра фотографий я не смогу подтвердить или опровергнуть принадлежность всех тех вещей, которые были показаны", - написал Азаров.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря киевские полицейские в Дарницком районе обнаружили квартиру с вещами бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.