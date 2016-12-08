Полиция показала квартиру с "сокровищами" Азарова в Киеве (видео)

Видео опубликовано на странице ГУ НП в городе Киеве.

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Ранее киевские полицейские в Дарницком районе обнаружили квартиру с вещами бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

Как отмечается, десятки икон и религиозных книг, датированных 19 веком, оригиналы (согласно выводам экспертов) произведений живописи Ильи Репина, Василия Тропинина и Никоса Сафронова. А еще столовое серебро, памятные монеты, наградное оружие с разрешениями на имя «премьера-беглеца» и даже казацкая сабля.

Кроме того, согласно сообщению, в квартире были найдены награды и поздравления от руководства РФ, которые "политэмигрант-неудачник получал даже во время трагических событий Революции Достоинства".