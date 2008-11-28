Блок Черновецкого сорвал маску «паяцев-благодетелей» - Андриевский

Отказ Блока Черновецкого и его политических сателлитов снизить цену на проезд в коммунальном транспорте до одной гривни отображает реальное отношение команды мэра к киевлянам. Так прокомментировал голосование в Киевсовете депутат от Блока Кличко, лидер Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«Блок Черновецкого сорвал свою маску «паяцев-благодетелей», - считает Дмитрий Андриевский. – На словах они всегда выступают за киевлян, а в действительности блок Черновецкого загнал жителей столицы за черту выживания, когда те вынуждены избирать между дорогим хлебом и еще более дорогой поездкой в транспорте. Выходит, что настоящий лозунг Черновецкого – бедные заплатят за богатых».

«Это не первые попытки Черновецкого залезть в карманы киевлян. Два года тому назад он уже поднимал тарифы на жилищно-коммунальные услуги. И только консолидированная позиция Блока Кличко, «Нашей Украины» и БЮТ заставили его отменить незаконное повышение тарифов для жителей столицы. К сожалению, той тарифной прививки оказалось для киевлян мало, чтобы понять настоящую сущность Черновецкого. Это и привело к сегодняшней безнаказанности мэра», - резюмировал политик.

Напомним, на своем заседании от 27 ноября Киевсовет не поддержал решение об ограничении тарифов на проезд в коммунальном транспорте на уровне одной гривни. Это решение набрало лишь 58 голосов. Не проголосовали за него фракции Блока Леонида Черновецкого, Партии регионов, «ГАК» и два представителя Блока Катеринчука. Таким образом эти политические силы оставили стоимость проезда в транспорте на уровне двух гривень.