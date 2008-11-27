Черновецкий забаррикадировался 40 автобусами

Народные депутаты от БЮТ Андрей ПАВЛОВСКИЙ и Владимир БОНДАРЕНКО готовят запрос к прокуратуре с требованием проверить законность распоряжения КГГА о снятии с маршрутов более 40 автобусов в столице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по словам А.ПАВЛОВСКОГО, «сегодня администрация ЧЕРНОВЕЦКОГО по его личному приказу для того, чтобы сорвать акцию протеста, сняла с маршрутов 40 автобусов, которыми заставили площадь возле Киевсовета» (сегодня под стенами Киевсовета проходит акция протеста против необоснованного повышения тарифов на проезд в общественном транспорте).

Как сказал депутат, люди, которые пришли на акцию протеста, были вынуждены выходить на проезжую часть, рискуя собственной жизнью.

«Я как народный депутат Украины вместе с народным депутатом Владимиром БОНДАРЕНКО готовим запрос к прокуратуре с требованием проверить законность распоряжения городской администрации о снятии с маршрутов более 40 автобусов», - сообщил А.ПАВЛОВСКИЙ, добавив, что уже поступают жалобы от киевлян, которые не могли сегодня добраться на работу из-за отсутствия автобусов на маршрутах.

Кроме того, депутаты от БЮТ требуют от прокуратуры установить убытки, нанесенные в результате простоя перед Киевсоветом 40 единиц коммунального транспорта.