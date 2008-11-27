Дело Бакая вернули на повторное рассмотрение

Верховный суд Украины своим постановлением направил на повторное рассмотрение в Печерский районный суд г. Киева уголовное дело в отношении экс-руководителя Государственного управления делами Игоря БАКАЯ, возбужденное в 2006 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховного суда Украины.

По информации пресс-службы, постановлением коллегии судебной палаты по уголовным делам ВСУ повторное рассмотрение должен проводить другой состав коллегии судей Печерского районного суда Киева.

Как сообщалось, И.БАКАЙ выехал из Украины в Россию в 2004 году после своей отставки с должности руководителя Государственного управления делами. В Украине против экс-чиновника был возбужден ряд уголовных дел.

Его обвиняли в превышении и злоупотреблении служебными полномочиями, незаконном отчуждении государственного имущества. Речь шла об отчуждении столичных гостиниц «Днепр», «Украина», недвижимого имущества Национального комплекса «Экспоцентр Украины». Также его обвиняли в злоупотреблении при использовании авиационной техники госпредприятия «Украина» и ряде других преступлений. Ущерб государству, нанесенный И.БАКАЕМ в должности руководителя Госуправления делами, превысил, по данным правоохранительных органов, 350 млн. грн. По результатам проверки Контрольно-ревизионного управления, проведенной в 2005 году, было установлено, что в целом Госуправление делами и его центральный аппарат незаконно израсходовали 828,5 млн. грн.

И.БАКАЙ возглавлял Государственное управление делами с октября 2003 года по декабрь 2004 года.