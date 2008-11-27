Балога говорит, что Тимошенко хочет загрести жар чужими руками

Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА считает, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО не имеет никаких оснований и морального права выдвигать какие-либо требования ни Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, ни блоку «Наша Украина - Народная самооборона» о восстановлении демократического большинства в Верховной Раде.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

“Ультимативные высказывания человека, который сделал все для распада коалиции, являются безосновательными, крайне неискренними и фальшивыми”, – прокомментировал последние политические заявления руководителя правительства В.БАЛОГА.

Он напомнил, что именно политическая сила во главе с Ю.ТИМОШЕНКО заключила союз с Партией регионов и коммунистами, проведя ряд общих голосований в парламенте с целью неконституционного перераспределения власти. По его словам, этот шаг окончательно похоронил веру в то, что коалиция БЮТ и НУ–НС базируется на единой идеологической основе и ответственности за предвыборные обещания.

«БЮТ понял, что в его стремлении добиться абсолютной власти для своего лидера «Наша Украина» не может быть сообщником. Именно поэтому было проигнорировано коалиционное соглашение. Именно поэтому «бело-сердечные» всячески усиливали внутренние противоречия внутри блока НУ–НС, щедро раздавая великим вождям маленьких партий обещания и преференции. Такие деструктивные усилия привели к тому, что за восстановление демократической коалиции в прежнем виде сегодня, в условиях финансового кризиса, никто не даст и ломаного гроша», – заявил В.БАЛОГА.

В то же время он выразил сомнения в способности БЮТ вообще вести переговоры об участии в других форматах большинства, назвав этот блок недоговорноспособным.

В частности, он указал на отсутствие в арсенале этой политической силы каких-либо гарантийных инструментов, которые давали бы потенциальным партнерам достаточную уверенность в нерушимости достигнутых договоренностей.

«Совсем недавно на глазах всей страны Ю.ТИМОШЕНКО показала, что ее обещания и даже ее подпись имеют нулевую стоимость, ведь она не пошла в отставку после распада большинства, хотя того однозначно требовал ее автограф под коалиционным соглашением. Тем политическим силам, которые неосмотрительно согласятся на альянс с БЮТ, нужно крепко задуматься, поскольку, как оказалось, ничто в мире не помешает Ю.ТИМОШЕНКО легко отказаться от взятых обязательств. Нужно помнить, что эволюция БЮТ – это тугой клубок из обмана, цинизма и предательств», – сказал В.БАЛОГА.

Глава Секретариата отметил, что ультиматум о восстановлении коалиции демократических сил премьер адресовала не главе государства и не НУ–НС. По его мнению, она в первую очередь посылала сигналы Партии регионов и Блока Литвина, пытаясь продемонстрировать им свою решительность взять лидерство в формировании нового парламентского большинства. Однако очевидным является намерение Ю.ТИМОШЕНКО лишь продолжить свое пребывание в премьерской должности, одновременно размыв ответственность за кризисные процессы в экономике.

«Премьер явно хочет загрести жар чужими руками: образовав неокоалицию, она сохраняет под собой главное кресло в правительственном доме (разменяв несколько пешек-министров, которые не имеют для нее большой ценности) и одновременно приглашает Виктора ЯНУКОВИЧА и Владимира ЛИТВИНА в свою компанию как одинаково виновных в экономическом и финансовом провале. Однако нужно четко осознавать, что коалиция, основанная не на принципах, а на должностях, недееспособна априори», – отметил В.БАЛОГА.

Он допустил, что очередными популистскими инициативами о восстановлении демкоалиции Ю.ТИМОШЕНКО хочет предотвратить инициативы по рассмотрению в Верховной Раде вопроса об ответственности Кабинета Министров за значительные просчеты в работе, которые ощущает на себе каждый украинец. Однако и за время формального существования коалиции между БЮТ и НУ–НС правительство допускало грубые ошибки в экономической сфере, что привело к всплеску инфляции и вызвало кризисные явления в приоритетных секторах экономики.

«Никакая новая коалиция не сможет скрыть вопиющий непрофессионализм нынешнего правительства, в частности, его экономического блока. Сейчас Верховной Раде нужно искать такие политические решения, которые позволят принимать и, главное, эффективно воплощать быстрые антикризисные меры. Однако очередные политические манипуляции и авантюризм БЮТ могут осложнить поиск таких решений. Надеюсь, что в парламенте есть достаточно опытных политиков, которые способны отличить конъюнктурные интересы от национальных», - отметил В.БАЛОГА.