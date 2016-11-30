Закон о выборах на Донбассе не решит существующий конфликт - Айвазовская

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время дискуссии на тему: «Урегулирование конфликта на Донбассе: модели и цена».

По мнению Айвазовской, эксперты и аналитические центры должны очень активно работать с политическими партиями и парламентом.

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"Потому что все знают, где проблема, кто виноват, но что делать, сказать не может никто", - отметила она.

"Принятие любого постановления Верховной Рады или даже отдельного закона не решает ситуацию с конфликтом на территории отдельных районов Донецкой и Луганской области, потому что это лишь документ, и в то же время конфликт является действительно многоуровневым", - подчеркнула Айвазовская.

По ее словам, мировой опыт показывает, что чем дольше длится конфликт, тем больше времени нужно на его мирное урегулирование, на принятие той или иной модели относительно урегулирования этого конфликта, а также на имплементацию этой модели.

Как сообщал УНИАН, в октябре министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что работа над законами относительно проведения местных выборов и особого статуса Донбасса проходит очень сложно.

После этого министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что цель встречи лидеров стран «нормандского формата» в Берлине 19 октября будет заключаться в попытке добиться от Украины продвижение «статуса Донбасса» и закона о выборах на его оккупированной части.

По итогам встречи в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вопрос «особого статуса» Донбасса должно быть включено в «дорожную карту» выполнения Минских соглашений.

29 ноября в Минске по итогам встречи глав МИД стран "нормандской четверки" министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что дискуссия о «дорожной карте» была короткой, потому что российская сторона не соглашается на ключевые приоритеты Украины. Он подчеркнул, что согласия на вывод российских войск с оккупированной территории Донбасса нет, Украина настаивает на введении вооруженной полицейской миссии.