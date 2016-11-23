В Минске обсудили неприемлемую для Украины "формулу Штайнмайера"

Об этом сказал Сайдик на брифинге по итогам сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, который транслировался на телеканале «112 Украина».

"Среди политических вопросов дискуссия была сосредоточена на обсуждении так называемой формулы Штайнмайера", - сказал он.

Других подробностей он не сообщил.

Читайте такжеВ Минске достигнута договоренность об открытии КПВВ в Золотом до 10 декабря - Олифер

Как сообщал УНИАН, 9 ноября представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская заявила, что представители России в ТКГ пытаются склонить политическую подгруппу к утверждению так называемой «формулы Штайнмайера», что неприемлемо для Украины.

27 января 2016 года представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что внесение изменений в Конституцию Украины должен предусматривать предоставление "особого статуса" временно оккупированным Россией территориям на Донбассе на постоянной основе по "формуле Штайнмайера".

Кроме того, по его убеждению, поправки к закону об особом статусе Донбасса должны быть согласованы в Трехсторонней контактной группе. При этом полномочия избранного на будущих выборах на Донбассе власти не должны быть прекращены в 2017 году.

Читайте такжеУкраина связала дальнейшее выполнение Рамочного решения с демилитаризацией Дебальцево

В свою очередь на запрос УНИАН в отделе прессы Посольства ФРГ в Украине, комментируя заявление Грызлова относительно "формулы Штайнмайера", сообщили, что предложение главы МИД ФРГ касалось введения особого порядка самоуправления в Украине вместе с проведением местных выборов. В Посольстве ФРГ не отрицали, что Штайнмайер предлагал в рамках Минского процесса план проведения местных выборов на Донбассе. В посольстве не подтвердили, что речь шла о предоставлении "особого статуса" Донбасса на постоянной основе, а полномочия органов местной власти, избранных на вероятных выборах, не должны быть прекращены в 2017 году.

"Предложение касается очередности проведения местных выборов в оккупированных районах Донбасса и введение особого порядка местного самоуправления в этих районах. Предлагалось, чтобы закон о введении особого порядка местного самоуправления в Украине временно вводился вместе с проведением местных выборов. Окончательное и длительное применение этого закона произошло бы тогда, когда будет подтверждено положительный ход выборов, и все остальные составляющие процесса Минских договоренностей и в дальнейшем будут развиваться позитивно", - отметили в посольстве.