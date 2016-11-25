Турчинов попросил РФ "не мешать ракетным испытаниям своими истериками и провокациями"

Так секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прокомментировал заявление Федерального агентства воздушного транспорта Российской Федерации относительно якобы «нарушений украинской стороной российского воздушного пространства во время испытаний ракетного оружия», передает пресс-служба СНБО.

«Истерика России о том, что Украина, нарушая все международные соглашения, в одностороннем порядке приняла решение относительно осуществления ракетных испытаний в «суверенном воздушном пространстве Российской Федерации», лишена здравого смысла», - сказал он.

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По словам Секретаря СНБО, согласно с международными соглашениями, суверенное воздушное пространство РФ в Черном море заканчивается посредине Керченского пролива.

«В этом районе Украина не планирует осуществлять ракетные испытания. Вся остальная территория на запад от Керченского пролива является суверенным воздушным пространством Украины», - отметил Турчинов, добавив, что ракетные испытания Украина осуществляет в рамках всех международных обязательств и договоров.Поэтому просим РФ не мешать испытанием своими истериками и провокациями», - подытожил Секретарь СНБО Украины.

Как сообщал УНИАН, в Росавиации заявили, что "Украина в одностороннем порядке" якобы приняла решение провести ракетные стрельбы в "суверенном воздушном пространстве РФ в районе Крыма", где осуществляются полеты гражданских и государственных воздушных судов.