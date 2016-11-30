Накануне украинских учений РФ перебросила в Крым ЗРК С-300 – волонтеры (видео)

Перебрасывание из России в оккупированный Крым ЗРК С-300ВМ "Антей-2500" может быть связано с попыткой сорвать украинские ракетные испытания над Черным морем, которые запланированы 1-2 декабря. Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm идентифицировали этот зенитно-ракетный комплекс среди перебрасываемой 29 ноября техники.

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"В связи с переброской ЗРК С-300ВМ в Крым непосредственно накануне запланированного проведения ракетных испытаний украинской стороной рассматривается два вероятными возможных сценария поведения Российской Федерации: РФ планирует сбить украинскую ракету; планирует провокацию с уничтожением пассажирского самолет и дальнейшим обвинением украинской стороны с указанием на ракетные испытания", - говорится в сообщении.

"Антей-2500" – система ПВО с возможностью борьбы с баллистическими ракетами малой и средней дальности (до 2500 км). Также она предназначена для поражения современных и перспективных самолётов тактической и стратегической авиации (в том числе выполненных с применением технологии "Стелс"), баллистических ракет средней дальности, оперативно-тактических и тактических ракет, аэробаллистических и крылатых ракет.

Как известно, что 25 ноября Минобороны РФ вручило ноту Украине в связи с планами провести ракетные пуски рядом с оккупированным Крымом. Вечером 29 ноября, Росавиация сообщила, якобы Украина установила новые опасные зоны для выполнения полетов над водами Черного моря и таким образом нарушила границы российских "территориальных вод" возле оккупированного Крыма.