Мороз поддерживает Януковича в вопросе НАТО

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ считает, что премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил в Брюсселе позицию об отсрочке вступления Украины в НАТО, которую поддерживает большинство украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил сегодня журналистам.

«Относительно вступления в НАТО, он (В.ЯНУКОВИЧ – УНИАН) абсолютно был прав, поскольку нужно ссылаться на мнение народа», - отметил А.МОРОЗ.

По его словам, на сегодня около 70% населения не поддерживают вступление Украины в НАТО. Он считает, что это нельзя игнорировать. «Как мог бы представитель власти, будучи премьер-министром, опираясь на политические силы, которые создали сегодня коалицию, которые привели его к власти, говорить противоположное?», - спросил А.МОРОЗ.

По его словам, В.ЯНУКОВИЧ в Брюсселе подтвердил все то, что он говорил во время парламентской избирательной кампании.

А.МОРОЗ считает, что во время президентской избирательной кампании никто из кандидатов не говорил о том, что выступает за вступление Украины в НАТО, и в их избирательных документах это тоже не было зафиксировано. По словам председателя ВР, поэтому высказывания некоторых министров о том, что народ во время президентской избирательной кампании выразил свое отношение к вступлению Украины в НАТО, не соответствуют действительности. А.МОРОЗ отметил, что министрам не нужно «свой выбор выдавать за выбор Украины».

По убеждению А.МОРОЗА, на сегодня в случае проведения референдума народ не поддержит вступления Украины в НАТО.

Отвечая на вопрос, не может ли стать заявление В.ЯНУКОВИЧА в Брюсселе относительно НАТО формальным поводом для невхождения «Нашей Украины» в коалицию, А.МОРОЗ отметил, что «возникает подозрение, что кое-кому неудобно от того, что «Наша Украина» может войти в коалицию». По его словам, поэтому они ищут любые поводы, чтобы этого не произошло.

Председатель ВР также подчеркнул, что высказывания В.ЯНУКОВИЧА в Брюсселе «буква в букву» отвечают формулировкам, которые записаны в Универсале национального единства.

А.МОРОЗ отметил, что премьер там же сказал, что Украина готова к сотрудничеству с НАТО и не отказывается от дальнейшего развития отношений с этой организацией.