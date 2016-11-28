Видеодопрос Януковича: экс-президент-беглец схватился за сердце, когда у него спросили адрес проживания
13:53, 28 ноября 2016Политика
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Экс-президент Украины Виктор Янукович отказался называть точное место жительства в России.
Виктор Янукович / REUTERS
Председательствующий судья Святошинского суда спросил у Януковича место регистрации и проживания, передает Эспрессо.
"Ростовская область...", - заявил Янукович, после чего схватился за сердце.
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Адвокат экс-президента заявил, что с целью обеспечения безопасности "просят не афишировать эти данные, но они предоставлялись суду".
Он уточнил, что Янукович зарегистрирован в городе Ростов-на-Дону.
Ранее генпрокурор Юрий Луценко устно объявил Виктору Януковичу подозрение в государственной измене.
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