Видеодопрос Януковича: экс-президент-беглец схватился за сердце, когда у него спросили адрес проживания

Председательствующий судья Святошинского суда спросил у Януковича место регистрации и проживания, передает Эспрессо.

"Ростовская область...", - заявил Янукович, после чего схватился за сердце.

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Адвокат экс-президента заявил, что с целью обеспечения безопасности "просят не афишировать эти данные, но они предоставлялись суду".

Он уточнил, что Янукович зарегистрирован в городе Ростов-на-Дону.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко устно объявил Виктору Януковичу подозрение в государственной измене.