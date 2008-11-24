Газпром намекает Украине на «веселый» Новый год

"Газпром" подготовил документы для обращения в международный суд с жалобой на Украину. Киев не платит за российский газ, говорят в компании. О намерении отстаивать интересы Газпрома в суде сообщил первый зампред правления монополии Александр Медведев. Он сказал, что если Украина будет настаивать на неуплате долгов, компания воспользуется правом обращения в судебные инстанции. «У нас есть не очень добрая традиция встречать Новый год за переговорным столом с коллегами из Украины. Но в этом году мы все же надеемся на лучшее», - сказал Медведев.

Эхо Москвы