ЕЦ поддержит Президента, творящего добро, даже если это - Тимошенко

Партия «Единый Центр» будет всегда поддерживать сильную президентскую власть в стране, которая способна делать добро, даже если этим Президентом будет Юлия ТИМОШЕНКО. Об этом заявил лидер партии Игорь КРИЛЬ сегодня на пресс-конференции в Донецке .

Как передает корреспондент УНИАН, И.КРИЛЬ подчеркнул, что «Единый Центр» выступает за сильную президентскую власть в стране. И поэтому он считает ошибкой тот факт, что полномочия и авторитет этой власти уменьшился. «С этой точки зрения мы всегда будем поддерживать человека, которому народ доверил управлять государством. Мы всегда будем смотреть на решения Президента, на его действия, но мы не будем реагировать на ошибочные действия Президента. Я не говорю о фамилии, молчу», - сказал И.КРИЛЬ.

На вопрос журналистов, допускает ли он, что следующим президентом может стать Ю.ТИМОШЕНКО, и какое тогда будет отношение к президентской власти, лидер «Единого Центра» ответил: «Я допускаю. Если Президентом Украины будет ТИМОШЕНКО и будет делать добро, мы будем поддерживать ТИМОШЕНКО. Но если ТИМОШЕНКО будет творить те чудеса, которые она сейчас делает, то, извините, мы ее поддерживать не будем».

В то же время И.КРИЛЬ четко высказал свою позицию по поводу того, что Ю. ТИМОШЕНКО не может быть сегодня премьер-министром Украины, «потому что она уже использует свою должность для предвыборной президентской компании».

«ТИМОШЕНКО выборы свои начала, еще стоя на сцене Майдана. Я там был, я это видел. Премьерское кресло – это тоже ее предвыборная кампания», - уточнил лидер «Единого Центра»..

Он высказал мнение, что выступает «против премьер-министра - кандидата в Президенты,. поскольку кандидат в Президенты будет использовать ресурс премьера и финансовый, и административный, и бюджетный для того, чтобы направить рейтинги». «Он не будет работать на государство, он будет работать на себя», подчеркнул И.КРИЛЬ.

В свою очередь, отвечая на вопрос, насколько нынешний Президент Украины имеет право и возможность использовать свою должность на следующих президентских выборах, если будет баллотироваться повторно, И. КРИЛЬ сказал: «Когда говорят, что ЮЩЕНКО держится за свою должность, это неправильная постановка вопроса, это подмена понятий».

По его словам, каждый избиратель, отдавший за В.ЮЩЕНКО свой голос на предыдущих выборах, считает, что «В.ЮЩЕНКО обязан, взяв на себя ответственность, работать и отстаивать позиции государства, он должен выполнить то, что пообещал. И если для этого необходимо ему в следующий раз баллотироваться, то он обязан это делать, он Президент».