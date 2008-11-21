В БЮТ назвали самого лучшего кандидата в спикеры ВР

В Блоке Юлии Тимошенко лучшим кандидатом на должность председателя Верховной Рады Украины считают кандидатуру лидера Народной партии Владимир ЛИТВИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат от БЮТ Владимир ЯВОРИВСКИЙ сегодня на заседании круглого стола на тему: «От спикериады до досрочных выборов и обострения экономического кризиса».

«Мы считаем, что В.ЛИТВИН как нейтральный человек, который был председателем Верховной Рады в очень сложное время в 2004 году, является лучшим кандидатом на должность спикера», - сказал В.ЯВОРИВСКИЙ.

При этом он отметил, что заявляет это не только от себя лично, а от имени всего БЮТ.

«Давайте поддержим этого человека и завершим кризис. Ведь, понятно, куда мы идем – уничтожаем этот рахитичный парламентаризм, который остался в Украине», - сказал народный депутат.

В то же время В.ЯВОРИВСКИЙ отметил, что пока непонятно, «захочет ли сам ЛИТВИН в должности спикера «сжигать» себя на эти несколько месяцев».

Как сообщал УНИАН, 12 ноября ВР освободила Арсения ЯЦЕНЮКА от должности председателя парламента.

На должность спикера рассматриваются кандидатуры В.ЛИТВИНА (Блок Литвина), Александра ЛАВРИНОВИЧА (Партия регионов), Ивана ПЛЮЩА (“Наша Украина – Народная самооборона”), Адама МАРТЫНЮКА (КПУ). Также в ВР зарегистрирован проект постановления об отмене решения парламента об отзыве А.ЯЦЕНЮКА с должности председателя.