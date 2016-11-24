Порошенко прибыл на саммит Украина-ЕС

12:27, 24 ноября 2016
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Совет Европейского Союза для участия в 18-том саммите Украина-ЕС.

Петр Порошенко / REUTERS

Как передает собственный корреспондент УНИАН, украинского президента встречали президенты Европейского Совета Дональд Туск, Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер и Европейского парламента Мартин Шульц.

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Как сообщалось ранее, перед саммитом пройдет встреча четырех президентов, после чего с участием ряда вице-президентов ЕК и еврокомиссаров начнется непосредственно рабочее заседание саммита.

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