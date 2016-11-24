Порошенко прибыл на саммит Украина-ЕС

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Совет Европейского Союза для участия в 18-том саммите Украина-ЕС.

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