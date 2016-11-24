В ГПСУ назвали российские гумконвои "попыткой сохранить хорошую мину при плохой игре"

Об этом заявил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам, россияне "в одностороннем порядке оформили транспортные средства в нарушение международных норм относительно направления гуманитарных грузов".

Об этом сообщает "Украинская правда".

"С 5:55 до 7:10 через неконтролируемые пункты пропуска Донецк и Матвеев Курган зашли 47 автомобилей. Характерная особенность, что в ноте от российского МИДа было заявлено 40 автомобилей", - отметил Слободян.

Он добавил, что украинские пограничники не принимали участия в осмотре транспортных средств, поскольку РФ нарушила международные нормы, но "визуально они смогли установить, что большая часть грузовиков была с якобы продуктами – их было 27 и 9 – с медикаментами".

В то же время Слободян предположил, что такие "гуманитарные конвои" России – это попытка "сохранить хорошую мину при плохой игре", поскольку Украина и другие международные организации завозят на Донбасс гораздо больше гуманитарной помощи.

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"У нас ежедневно завозятся тонны гуманитарных грузов: и Красный крест, и международные волонтерские организации. Объемы этой помощи в разы превышают объемы того, что перевозят в этих "фейковых гумконвоях" от РФ", - сказал Слободян.

На вопрос, есть ли информация о том, что россияне завозят оружие в гумконвоях, и целесообразнее ли для этого использовать поезда, Слободян ответил:

"Это скорее вопрос к ГУР. Но делать это через гумконвои россиянам сейчас нецелесообразно. У нас есть 409 км границы, которые нам временно неподконтрольны и через них россияне могут завозить и оружие, и тяжелую технику".