На оккупированный Донбасс въехал 58-й путинский "гумконвой"

На территорию временно оккупированного Донбасса из России въехал 58-й «гумконвой». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сообщается, что колонна из более чем 40 автомобилей едет в пункты разгрузки в Донецкой и Луганской областях.

При этом колонна «гумковнвоя» разделилась на две части. Одна из них прибыла на пункт пропуска "Донецк", вторая – на "Матвеев-Курган".

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В российском министерстве заявили, что более 40 авто «гумконвоя» везут более 400 тонн якобы "продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости".

Напомним, украинский представитель в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявляет, что Украина на переговорах в Минске призывает Российскую Федерацию не допустить гуманитарной катастрофы на Донбассе и оплатить долги за водоснабжение.

Представитель Украины обратила внимание на вопросы водоснабжения на оккупированную территорию.

"Украина, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы и, поддерживая таким образом граждан на оккупированных территориях, все это время поставляла воду", - заявила Геращенко.