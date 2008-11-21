Отставка Тимошенко возможна лишь в воображении Януковича?

В Верховной Раде говорят не только о новом спикере, но и об отставке правительства. По крайней мере об этом заявляет лидер оппозиционной Партии регионов Виктор Янукович. Председатель Центра прикладных политических исследований Владимир Фесенко считает, что Янукович выдает желаемое за действительное.

Ни коммунисты, ни блок Литвина сейчас не будут голосовать за отставку правительства. Это может реально приблизить досрочные парламентские выборы, а этим политическим силам принимать участие у них рискованно, говорит эксперт. Тем более, что Владимир Литвин является реальным претендентом на кресло спикера в Верховной Раде.

«Они будут критиковать правительство. И им это выгодно, но найдут аргументы, чтобы оставить Тимошенко на должности премьера».

Фесенко констатирует, что сейчас не представляется возможным создать какую-либо коалицию и это дает время для премьерства Тимошенко.

«Сейчас Партии регионов будет тяжело, или даже невозможно создать коалицию вокруг себя. Потому что коалицию могут создать лишь фракции, а со своими сторонниками они не могут образовать парламентское большинство. Представители Единого центра не в счет, потому что они не фракция. Это одна из предпосылок нынешней патовой ситуации в Верховной Раде. Потому что отсутствие большинства во фракции НУ-НС не дает возможности создать любую коалицию», - говорит Фесенко.

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