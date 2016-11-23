На завтрашнем саммите Украина-ЕС будет подписан ряд соглашений – спикер Еврокомиссии

Об этом в среду в Брюсселе накануне саммита сообщил пресс-секретарь Европейской Комиссии Маргаритис Шинас, передает собственный корреспондент УНИАН.

«На завтрашнем саммите будет подписан ряд соглашений - в сфере энергетики, борьбы с коррупцией, сотрудничества с Европолом и по дальнейшей поддержке ЕС Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В дополнение, также будет объявлена программа по поддержке реформы государственного управления и верховенства права», - сказал пресс-секретарь.

По его словам, также на повестке дня, в числе других, будут «вопросы безопасности и вопросы, связанные с конфликтом».

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«ЕС повторит свою поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины», - озвучил позицию ЕС представитель Еврокомиссии.

Шинас напомнил, что ЕС на завтрашнем саммите будут представлять президент Европейского Совета Дональд Туск, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Президент Шульц (президент Европейского парламента) также присоединится к лидерам до начала саммита. Высокий представитель Федерика Могерини, как и вице-президенты Шевчович и Домбровскис, комиссары Хан и Мальмстрем также будут принимать участие в пленарном рабочем ланче», - детализировал он.