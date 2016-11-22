В МИД РФ отреагировали на планы Хорватии поделиться с Украиной опытом реинтеграции оккупированных территорий

Как сообщили УНИАН в МИД РФ, российская сторона обратила внимание на информацию о создании на днях при правительстве Хорватии рабочей группы по сотрудничеству с Украиной, в круг задач которой предполагается включить передачу Киеву хорватского опыта «мирной реинтеграции оккупированных территорий».

Читайте такжеГПУ до конца года передаст суду в Гааге дополнительные доказательства преступлений против Майдана, на Донбассе и в Крыму - Луценко

В МИД РФ заявили, что этот шаг, официально подтвержденный главой правительства Хорватии Андреем Пленковичем в ходе визита в Киев 21 ноября, вызывает «серьезную озабоченность».

По мнению российского внешнеполитического ведомства, новая параллельная структура будет «отвлекать внимание» властей Украины «от и без того буксующей работы по всеобъемлющему выполнению своих обязательств в рамках Минских договоренностей».

«Не меньше вопросов порождает стремление Загреба поделиться с Киевом собственными наработками на ниве миростроительства. Тем более, что оно анонсировано на фоне договоренностей об активизации хорватско-украинского военно-технического сотрудничества. Хорошо известно, какими жертвами и вынужденным исходом из Хорватии порядка 250 тысяч постоянно проживавших там сербов обошлись масштабные войсковые операции «Молния» и «Буря» в 1995 году», - говорится в сообщении.

В МИД РФ убеждены, что советы иностранных консультантов «способны создать у украинских властей опасную иллюзию допустимости в Донбассе силовых сценариев».

«А уж упоминание в повестке хорватской рабочей группы темы Крыма вовсе абсурдно… Данный вопрос закрыт. Призываем Загреб вместо бесперспективных рассуждений на сей счет активнее заняться решением хронических внутренних проблем, связанных с правами сербов и других национальных меньшинств в Хорватии», - подчеркнули в российском МИД.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что Хорватия предлагает создать двустороннюю группу по изучению и внедрению опыта реинтеграции оккупированных территорий и возвращению их к мирной жизни.

По ее словам, во время встречи народных депутатов Украины из разных фракций с новым премьером Хорватии Андреем Пленковичем «хорватская сторона выступила с очень интересной инициативой - создания двусторонней группы по изучению и внедрению опыта по реинтеграции оккупированных территорий, возвращению их к мирной жизни», - написала депутат.

Геращенко отметила, что Хорватия «прошла этот страшный путь войны, возвращения территорий, их восстановления».