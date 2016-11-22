Хорватия предлагает поделиться опытом реинтеграции оккупированных территорий - Геращенко

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, во время встречи народных депутатов Украины из разных фракций с новым премьером Хорватии Андреем Пленковичем «хорватская сторона выступила с очень интересной инициативой - создания двусторонней группы по изучению и внедрению опыта по реинтеграции оккупированных территорий, возвращению их к мирной жизни», - написала депутат.

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Геращенко отметила, что Хорватия «прошла этот страшный путь войны, возвращения территорий, их восстановления».

«В Хорватии понимают, что конфликт на Донбассе имеет свои особенности, он спровоцирован внешней агрессией со стороны РФ, но справедливо отмечают, что после возвращения территорий первым вопросом будет демилитаризация, реинтеграция, разминирование, гуманитарное урегулирование, инклюзивный диалог», - отметила она.

Первый вице-спикер добавила, что хорватские коллеги готовы делиться своим опытом во всех сферах: законодательные вопросы, гуманитарные, разминирование, бюджетная и монетарная политика.

«Договорились, что на базе неформальной парламентской площадки «Минская платформа» присоединимся к работе комитета, который должен заработать как межправительственный», - написала Геращенко.

Кроме того, она сообщила, что большая часть встречи была посвящена ситуации на Донбассе, вопросу освобождения заложников, где требуется давление всего мира, обострению ситуации вокруг оккупированного Крыма.

«Во время встречи обсудили много вопросов двустороннего сотрудничества и евроинтеграции, Хорватия поддерживает предоставление Украине безвизового режима и полную ратификацию Соглашения об ассоциации», - добавила политик.