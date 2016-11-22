Управление ООН, занимающееся восстановлением территорий, откроет офис в Украине

Соглашение о создании Офиса было подписано в Киеве между Кабинетом министров Украины и UNOPS.

Представляя работу Офиса, вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко подчеркнул, что новая структура усилит сотрудничество Украины с ООН, и наша страна получит прямую помощь в создании правовых инструментов и основ для привлечения прямых иностранных инвестиций, грантовых средств, гуманитарной помощи для реализации инфраструктурных проектов и проектов в хозяйственной деятельности.

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«Это увеличит возможности для восстановления, в первую очередь, Донецкой и Луганской областей, а также позволит выстроить систему реагирования на чрезвычайные ситуации. Это также позволит решить вопросы привлечения гуманитарной помощи и инвестиций, а также технической и технологической помощи», - сказал Зубко.

В свою очередь заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор UNOPS Грета Фаремо отметила, что подписание соглашения - это хороший знак для дальнейшего сотрудничества. «Но подписание соглашения - это лишь начало. Сейчас нужно начинать реализацию конкретных проектов. У нас большой опыт в сфере инфраструктуры, закупок, управления и мы уверены, что предложенный нами экспертный опыт будет очень полезен Украине», - отметила Фаремо.

Справка УНИАН. UNOPS был создан в 1995 году для помощи странам в вопросах восстановления мира, постконфликтной стабильности, восстановления территорий после природных катастроф. UNOPS работает в 140 странах и ведет порядка 2500 проектов в год.