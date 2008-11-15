Павленко в Азербайджане подписал план совместных мероприятий

Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО и министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики Азад РАХИМОВ утвердили план совместных спортивных и молодежных мероприятий на 2009 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, утверждение состоялось во время визита Ю.ПАВЛЕНКО в Азербайджан 13-14 ноября в составе официальной делегации во главе с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Во время встречи Ю.ПАВЛЕНКО и А.РАХИМОВ рассмотрели ход выполнения Плана сотрудничества двух министерств, обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений. Министры обменялись опытом работы во организации работы по подготовке к олимпийским играм, по реализации Киевской декларации 8-й конференции европейских министров по делам молодежи "Будущее молодежной политики Совета Европы: Повестка дня 2020" и утвердили план совместных спортивных и молодежных мероприятий на 2009 год.

А.РАХИМОВ выразил заинтересованность во внедрении в Азербайджане успешного опыта Украины по реализации программы преодоления детской беспризорности и безнадзорности, реформирования интернатов для детей сирот и лишенных родительской опеки. Заинтересовал министра молодежи и спорта Азербайджана и позитивный опыт украинцев по подготовке олимпийских и паралимпийских команд, организации молодежного жилищного кредитования, летнего оздоровления детей.

Во время визита Ю.ПАВЛЕНКО ознакомился с ходом строительства в Азербайджане центров олимпийской подготовки