Мороз подвел итоги переворота Тимошенко и Ющенко

Нынешний экономический и политический кризис в Украине произошел из-за досрочных парламентских выборов 2007 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Социалистической партии Украины, такое мнение лидер СПУ Александр МОРОЗ высказал в эфире программы «Свобода на Интере».

По его словам, причиной кризиса стал антиконституционный переворот, который в 2007 году «был организован по инициативе лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО руками Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО». Цель роспуска парламента 5-го созыва, организация антизаконного «путча» понятна: Ю.ТИМОШЕНКО необходима была максимальная концентрация власти и ресурсов перед стартом президентских выборов, добавил А.МОРОЗ.

«Итоги этого переворота теперь видят все: рекордный урожай сгнил фактически, селян собираются ограбить, проделав с землей те же манипуляции, что и с ваучерами, инфляция достигла 30%, грядет массовая безработица», - сказал А.МОРОЗ.

Лидер СПУ также отметил, что политические партии должны оцениваться избирателями по их конкретным делам. «Нечего спекулировать на несовершенстве избирательного законодательства или говорить, что Конституция «не такая». Это все манипуляции, желание уйти от ответственности, забыть о тех красивых лозунгах и обещаниях, которые щедро раздавались в 2007 году: «Закон один для всех», «Отмена депутатской неприкосновенности», «Бензин по 2,50», стабильность государства, эффективно работающий парламент», - сказал А.МОРОЗ.

В отличие от нынешней власти, СПУ может сказать, что конкретно она сделала для блага людей, добавил лидер партии. «Мы приняли Конституцию, добились принятия и финансирования закона о детях войны, а это льготы более чем 6 миллионам ветеранов, добились изменения финансирования труда работников образования. Благодаря позиции социалистов в 2006 году учителя стали получать достойную зарплату, особенно сельские учителя», - напомнил А.МОРОЗ.

По его мнению, для наведения порядка в Украине необходимо завершить политическую реформу, ликвидировав конкуренцию между ветвями власти