В ВР заявляют, что результаты выборов президента Молдовы не могут быть признаны из-за фальсификаций

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «БПП», об этом она написала в Facebook.

По словам Фриз, «результаты выборов президента Республики Молдова на избирательных участках в Российской Федерации имеют все признаки нарушений и не могут быть признанными».

Она подчеркнула, что нехватка избирательных бюллетеней на зарубежных участках, особенно в европейских странах, где значительная поддержка проевропейского кандидата Майя Санду, является фактором того, что влияет на окончательные результаты голосования.

«Также следует отметить чрезвычайно грязную информационную кампанию против проевропейского кандидата со стороны российских медиа в Республике Молдова. По моему мнению, Украине не следует признавать результаты волеизъявления в Молдове из-за фальсификации на избирательных участках, в частности России. Организованный подвоз избирателей и фотографирование бюллетеней являются признаками подкупа и попытки повлиять на результаты волеизъявления», – отметила Фриз.

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Кроме того, по ее словам, победа пророссийского кандидата в Молдове существенно изменит двусторонние отношения с Украиной.

«Поддержка Игорем Додоном позиции Кремля относительно ситуации в Украине, аннексированного Крыма, др. явно будет иметь деструктивное влияние на дальнейшее развитие наших отношений», – заявила Фриз.

Как сообщал УНИАН, на выборах президента Молдовы по результатам подсчета более 99% бюллетеней председатель Партии социалистов Додон получил большинство голосов (52,5%). Соперница Додона – лидер Партии действий и солидарности Санду получила около 47%.

Додон выступил за федерализацию Молдовы, назвал вывод российских войск из Приднестровья «провокацией» и собрался с первым визитом в Москву.