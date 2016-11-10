"Порошенко запретил спецоперации в Крыму": депутат раскритиковала заявление ФСБ об "украинских диверсантах"

Об этом заявила народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко», член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

«Возвращение Крыма лежит исключительно в дипломатической и мирной плоскости, которую задекларировал в свое время президент. Он также запретил, учитывая это, проведение каких-либо спецопераций на территории аннексированного Крыма. Кроме того, что подобные действия будут нести угрозу жизни военнослужащих, они не принесут никакой пользы», – цитирует слова депутата пресс-служба «БПП»

В связи с этим, она выразила убеждение, что заявление ФСБ РФ о задержании украинских диверсионных групп в Крыму является фикцией и провокацией.

По словам политика, стратегия Украины по возвращению полуострова лежит в дипломатической и мирной плоскости.

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Как сообщал УНИАН, в ФСБ РФ заявили о задержании «диверсионной группы Минобороны Украины» в оккупированном Севастополе.

«Федеральной службой безопасности 9 ноября в городе Севастополе задержаны члены диверсионно-террористической группы главного управления разведки Минобороны Украины, которые планировали осуществление диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым», – заявили в ФСБ.

Главное управление разведки Минобороны Украины опровергло это заявление. «Этот очередной фейк российских спецслужб направлен на сокрытие личных репрессивных действий против жителей полуострова, а также с целью дискредитации Украины в глазах международного сообщества», - говорится в заявлении Минобороны.