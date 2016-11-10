Задержание "диверсантов" в Крыму может заморозить переговоры по обмену – Фейгин

Такое мнение высказал адвокат Марк Фейгин в эфире телеканала «112 Украина».

«Как-то странно это совпало с событиями большого масштаба - выборами в США и позицией одного из кандидатов, который говорил о возможности переговоров по Крыму, признании его аннексии. Такое ощущение, что есть какие-то политические накачки. Я убежден, что это очередной фейк», - отметил Фейгин.

По его убеждению, политические последствия этих событий всегда имеют место.

«Например, замораживание всех переговоров по гуманитарным обменам. Сейчас в условиях появления новых, так сказать, диверсантов, говорить об обмене Сенцова, Кольченко, Карпюка, Клыха становится проблематично», - отметил адвокат.

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Он также напомнил, что задержанные в августе "крымские диверсанты" сейчас находятся в Лефортовском СИЗО, где и обвиняемый в шпионаже украинский журналист Роман Сущенко.

Как сообщал УНИАН, в Федеральной службе безопасности России заявили о задержании 9 ноября очередной «диверсионной» группы Минобороны Украины в оккупированном Севастополе.

«Федеральной службой безопасности 9 ноября в городе Севастополе задержаны члены диверсионно-террористической группы главного управления разведки Минобороны Украины, которые планировали совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым», - говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.

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В свою очередь, Главное управление разведки Минобороны Украины опровергает заявления ФСБ РФ о якобы задержанных сотрудников ГУР в оккупированном Севастополе.

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины опровергает заявления ФСБ РФ о якобы задержанных сотрудников ГУР в Севастополе», - говорится в заявлении, размещенном на сайте Минобороны.

«Этот очередной фейк российских спецслужб направленный на сокрытие личных репрессивных действий против жителей полуострова, а также с целью дискредитации Украины в глазах международного сообщества», - добавили в разведке.