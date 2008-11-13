Бютовец - Шуфричу: хотите, мы вас министром сделаем?

Нардеп от БЮТ Андрей Портнов вчера в прямом эфире программы «Шустер Live» на телеканале «Украина» отказался обсуждать, какой политической силе может быть выгодна отставка экс-спикера. Более того, предложил нардепу от ПР Нестору Шуфричу принять ситуацию такой, как она есть, и начать совместную работу.

«Я бы сегодня не стал обсуждать вопросы того, кому выгодна и чья отставка... – заявил Портнов. - Вот сегодня есть ситуация такая, какая она есть. Давайте работать дальше».

Также бютовец в очередной раз напомнил, что «премьер-министр в своём телевизионном обращении чётко предложила всем политическим силам – в том числе и многоуважаемой партии Регионов, которую вы представляете, – создать большую коалицию пяти фракций». И обратился непосредственно к Шуфричу с предложением отдать регионалам те должности в правительстве Тимошенко, которые они пожелают занять. Среди кандидатов на вылет из нынешнего Кабмина фигурировали Николай Онищук, Богдан Данилишин, Иосиф Винский и Владимир Шандра.

Дословно это прозвучало так: «Нестор Иванович, мы готовы выслушать ваши предложения... Дайте нам в правительство эффективного министра юстиции, да? Дайте нам эффективного министра финансов, главу Государственного комитета по земельным ресурсам, министра транспорта дайте. Кого ещё хотите, того дайте... Давайте мы вместе... – После этого широкого жеста Портнов сделал персональное предложение Шуфричу. - Хотите, мы сделаем вас министром МЧС, Нестор Иванович? Давайте мы вместе соберёмся и...»

И перебивая Шустера, кинувшегося было комментировать привалившее регионалу счастье, Портнов добавил: «Нестор, вот давайте мы вместе будем решать то, что мы будем делать...»