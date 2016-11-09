Эксперт объяснила, какую стратегию должна выбрать Украина после победы Трампа
Победа Дональда Трампа на выборах в США на самом деле может стать шансом для Украины.
Об этом рассказала Алена Гетьманчук, директор Института мировой политики, передает "Европейская правда".
По ее словам, история успеха Украины автоматически не гарантирует внимания и поддержки со стороны Вашингтона, но история поражения Украины автоматически гарантирует: Украина при новом президенте будет списана с внешнеполитической и по вопросам безопасности повестки дня США.
"В отличие от Хиллари Клинтон, Трамп существенно менее осведомлен в тех делах, которые не касаются конкурса "Мисс Вселенная" и эпизодического контакта с отдельными украинскими олигархами. Но, как не парадоксально, это может сыграть и в плюс", - отметила Гетьманчук.
Она подчеркнула, что сейчас видение Украины Трампом еще находится в процессе формирования, а следовательно, у нас есть возможность и потребность сделать так, чтобы оно не формировалось исключительно под влиянием лекции Путина новому американскому президенту на тему "Украина – это даже не страна".
И, уверена эксперт, на этом пути надо избежать традиционных ошибок Киева.
Читайте также"Америка, когда ты сошла с ума?": украинские политики и эксперты прокомментировали победу Трампа на выборах в США
"Одна из ошибок, которые Украина издавна делала и делает на американском направлении – это попытка обязать США помогать нам. С новым президентом такой подход, наверное, не будет иметь успеха", - прогнозирует Гетьманчук.
Она отметила, что вряд ли Трамп будет уделять большое значение договоренностям, достигнутым между Украиной и его предшественниками, в том числе и мужем Хиллари Клинтон. В частности, Будапештскому меморандуму.
"Даже если эти договоренности являются политически обязывающими для Вашингтона. Но это не означает, что старые идеи и достижения необходимо выбрасывать в помойку. Трампа надо заинтересовать", - убеждена эксперт.
Также она добавила, что пока новая администрация США не будет по-настоящему заинтересована в Украине – с помощью нашего вклада в евроатлантическую безопасность, с помощью реформаторского чуда, или с помощью присутствия в Украине американских стратегических инвесторов, – отношения будут носить стратегический характер лишь на бумаге.
"Заинтересовать, а не обязать – должно стать слоганом украинской дипломатии на американском направлении", - заявила она.
Кроме того, по словам Гетьманчук, результаты выборов в США стоит воспринимать как еще один сигнал, что международная конъюнктура становится все более неблагоприятной для Украины.
"Что же касается сдерживания российской агрессии, то у нас сейчас остался один серьезный политический союзник, способный хотя бы как-то влиять на ситуацию вокруг Украины – это Германия в лице канцлера Меркель", - рассказала директор Института мировой политики.
"К сожалению, рождение новой Украины совпало по времени с рождением новой Америки и новой Европы. Для них новая Украина является значительно менее важной, чем была для старой Америки и старой Европы", - подытожила эксперт.