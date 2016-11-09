Как Трамп может изменить мир после победы на выборах в США - ВВС

Прогнозируют пять способов, как именно это может произойти, передает ВВС.

Изменения в свободной торговле

Трамп уже угрожал отменить ряд соглашений о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой, поскольку считает эти соглашения причиной сокращения рабочих мест в США.

Также он предлагал, чтобы США вышли из ВТО.

Кроме того, Трамп выступал за то, чтобы наложить 45% пошлины на товары из Китая и 35% - на товары из Мексики. Это, по его мнению, будет способствовать тому, что компании не будут переносить рабочие места к югу от границы.

Изменения климата

Трамп пригрозил "отменить" Парижское климатическое соглашение, которое в декабре 2015 года подписали более 195 стран. Также он заявлял, что прекратит все финансирование США на программы ООН по глобальному потеплению.

При этом стоит отметить, что ни одна отдельная страна не может отменить Парижский договор, но в случае отказа США от некоторых его мероприятий, это нанесет значительный удар документу.

Закрытые границы

Трамп во время предвыборной кампании сильно изменил свою позицию в отношении иммигрантов: сначала он обещал построить стену на границе США и Мексики и депортировать свыше 10 млн нелегальных мигрантов.

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Но вскоре политик смягчил свою позицию до "миллионов преступников", живущих в США, и добавил, что остальными мигрантами без документов будут заниматься позже. Трамп также заявлял о "тотальном и полном запрете мусульманам въезжать в США", но затем уточнил, что это просто предложение, а не его политика.

НАТО

Трамп не раз резко критиковал Организацию Североатлантического договора и ее членов в частности, называя их "неблагодарными союзниками, которые пользуются американской щедростью".

Политик заявлял, что Штаты больше не могут позволить себе защищать страны без адекватной компенсации, намекая, что хочет вывести американские войска, если за них не будут платить.

Отмечается, что в определенной степени Трамп озвучил давнюю обеспокоенность США тем, что большинство членов НАТО не придерживаются цели выделять не менее 2% ВВП на оборону.

Россия

Трамп неоднократно восхвалял Путина, называя его сильным лидером и заявляя о желании иметь хорошие отношения с ним. Также он отмечал, что хочет "ослабить трения с лидером РФ", но не уточнял, как именно это должно произойти.

Кроме того, политик говорил, что получил бы большее уважение Путина, чем Хиллари Клинтон или Обама.

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп стал победителем президентских выборов в США, обойдя кандидата от демократов Хиллари Клинтон.