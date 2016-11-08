В Кабмине рассказали, когда рассмотрят отставку Саакашвили

Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает "112 Украина".

"Завтра, я так понимаю, на заседании правительства, будет рассматриваться этот вопрос. Так как именно правительство должно подать представление президенту на увольнение Саакашвили", - отметил он.

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При этом Розенко добавил, что увольнение главы Одесской ОГА - не единственная проблема региона. По его словам, в Одесской области одной из худших в стране является также ситуация с назначением субсидий.

"Я надеюсь, что следующий председатель ОГА даст новый импульс для работы районных, областных администрации по решению ежедневных проблем. Перед новым главой Одесской ОГА стоят серьезные вызовы. Надеюсь, что кандидатура на конкурсе будет подобрана объективная и сильная. Правительство будет делать все для того, чтобы жители Одесской области не чувствовали себя брошенными", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что решил подать в отставку с занимаемой должности.