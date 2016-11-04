Байден поздравил Порошенко с успешным завершением первого этапа е-декларирования

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Вице-президент Байден поздравил gрезидента Порошенко с успешным завершением первой фазы электронного декларирования и назвал ее важным шагом в борьбе с коррупцией в Украине.

Читайте также"Где ты, голубь сизый, взял эти деньги": Порошенко требует, чтобы декларанты объяснили происхождение своего состояния

Собеседники обменялись мнениями о сотрудничестве в области энергетической безопасности.

Президент Украины и Вице-президент США также обсудили ситуацию на Донбассе. Джозеф Байден отметил важность продолжения санкций против России за невыполнение ею Минских договоренностей.

Как сообщал УНИАН, 30 октября в 00:00 завершился первый этап подачи электронных деклараций для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.