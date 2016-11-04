Байден поздравил Порошенко с успешным завершением первого этапа е-декларирования
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Вице-президентом США Джозефом Байденом.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Вице-президент Байден поздравил gрезидента Порошенко с успешным завершением первой фазы электронного декларирования и назвал ее важным шагом в борьбе с коррупцией в Украине.
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Собеседники обменялись мнениями о сотрудничестве в области энергетической безопасности.
Президент Украины и Вице-президент США также обсудили ситуацию на Донбассе. Джозеф Байден отметил важность продолжения санкций против России за невыполнение ею Минских договоренностей.
Как сообщал УНИАН, 30 октября в 00:00 завершился первый этап подачи электронных деклараций для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.