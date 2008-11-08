Националисты провели марш против коммунизма в Чернигове

В Чернигове представители правых сил провели марш и митинг против коммунизма.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции приняли участие около 30 молодых людей, которых сопровождало почти такое же количество правоохранителей.

Представители правых организаций Черниговского правого движения «Украинская альтернатива», ВО «Свобода», в том числе активисты из Киева, Львова, Нежина собрались возле камня «Борцам за волю Украины», а затем прошли по центральной улице Чернигова и провели митинг возле памятника Ленину.

Выступавшие на митинге отмечали, что преступления коммунистического режима в Украине были непосредственным следствием воплощения коммунистической идеологии и являются частью военных преступлений и преступлений против человечества. Также прозвучали призывы демонтировать памятник В.Ленину, как олицетворяющий политический террор против украинцев.

Свои требования участники митинга сформировали к городским властям, органам прокуратуры и СБУ. В частности, активисты правого движения требуют создать в Чернигове музей коммунистического террора и немедленно демонтировать в областном центре памятник В.Ленину, а также бюсты большевиков, установленные на Аллее героев.

От органов прокуратуры и СБУ Черниговское правое движение требует привлечь к ответственности лиц, публично отрицающих геноцид украинской нации в 1930-х годах.