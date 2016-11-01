Нардепу Виннику ограничили право выезда за границу из-за долгов перед банками - СМИ

Об этом свидетельствует решение Апелляционного суда Киева от 19 октября, передает "Наші гроші".

Ограничение действует до момента погашения Винником долгов перед банками. В то же время изымать паспорт у нардепа суд отказался.

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Представители «Альфа-Банка» сообщили, что Винник имеет 1/4 квартиры, а также четыре малых судна. В банке утверждают, что Винник как должник скрывает наличие этого имущества.

В реестре судов малого флота есть данные, что в 2016 году Винник имел в собственности четыре самоходных моторных судна – два 2005 года выпуска, одно 2006 г. и одно 2008 г.

В своей электронной декларации за 2015 год Иван Винник утверждает, что не имеет корпоративных прав и не является бенефициаром ни одной из компаний. Он задекларировал только автомобиль BMW 750i 2008 года выпуска и аренду номера в отеле «Национальный».

24 марта 2014 года Новокаховский городской суд Херсонской области выдал решение о взыскании с Винника Ивана Юльевича и Ткачука Станислава Сергеевича солидарно 335,43 млн грн. Из этой суммы основной долг составляет 321,38 млн грн., остальное – проценты и пеня.

Эта задолженность образовалась, поскольку Винник и Ткачук в 2008 году поручились за кредит ООО «Завод Строительных материалов №1» в «Альфа Банке».

Иван Винник в начале 2013 года числился руководителем «Завода Строительных материалов №1». Владельцем этой херсонской фирмы значится кипрская компания «Nataville Limited». С июля этого года завод находится в процедуре банкротства.

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Также Иван Винник имеет долг 35,57 млн грн. перед «ПриватБанком». Об этой задолженность нардеп в своей электронной декларации не сообщил.

Этот долг касается банковского кредита ООО «Глобал концентрейт», поручителем по которому также был Винник. В 2013 году суд признал требования «ПриватБанка» на 22,51 млн грн.

Известно, что 5 октября 2016 г. представитель Винника обратился в суд с заявлением о признании исполнительного листа по делу о долге перед «ПриватБанком» таким, что не подлежит исполнению.

Винник был директором «Глобал концентрейт» в 2002-2009 гг. В 2009 году фирму переписали лондонскую компанию «Балестра Лимитед». С июня 2015 г. «Глобал концентрейт» значится в реестре юридических лиц как прекращена. В британском реестре найти «Балестра Лимитед» не удалось, вероятно, она была ликвидирована и исключена из реестра. Зато в феврале 2015 была зарегистрирована другая компания с названием «Балестра Лимитед», связей которой с Винником или украинскими компаниями не прослеживается.