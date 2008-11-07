У Ющенко хвалят Наливайченко за декагебизацию

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Степан ГАВРИШ не видит оснований для освобождения исполняющего обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Секретариате Президента.

По словам С.ГАВРИША, этот вопрос не стоял перед СНБО. Исходя из активной позиции В.НАЛИВАЙЧЕНКО по поводу защиты национальных интересов, последовательной линии Президента, по мнению С.ГАВРИША, с точки зрения реальности оснований для этого решения нет.

«Я считаю, что НАЛИВАЙЧЕНКО является одним из наиболее активных последователей в борьбе за деполитизацию, декагебизацию этого органа и заслуживает на всевозможную поддержку», - добавил С.ГАВРИШ.