Томенко устроил мастер-класс для шефа СБУ

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО выразил обеспокоенность тем, что исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО ведет активную политическую деятельность.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

По его мнению, если существует реальное желание правоохранительных органов привлечь к ответственности народных депутатов или судей, то не нужно называть их для СМИ бандитами или преступниками, не произносить на пресс-конференциях предвыборные лозунги о необходимости снятия депутатской неприкосновенности, не организовывать заседаний межведомственных рабочих групп для телевизионных шоу, а в первую очередь выполнить специальную правовую процедуру, которая сегодня четко определена в законодательстве.

«Я готов помочь правоохранительным органам разобраться в процедуре привлечения к ответственности народных депутатов, поскольку для меня принципиально, чтобы хотя бы после четырех лет президентства Виктора ЮЩЕНКО было выполнено его предвыборное обещание «Бандитам – тюрьмы», - сказал Н.ТОМЕНКО. Он отметил, что в действительности не СБУ, а Генеральная прокуратура и Верховная Рада Украины играют ключевую роль в привлечении к уголовной ответственности народных депутатов.

«Меня больше интересует не участие в политических ток-шоу исполняющего обязанности председателя СБУ и его команды, а то, как определенные должностные лица или народные депутаты, которые нарушили закон, будут нести за это ответственность”, - сказал он.

Как заместитель председателя Верховной Рады Н.ТОМЕНКО обещает приложить максимум усилий, чтобы перевести эту дискуссию из политическо-партийной плоскости в правовое русло.

По его словам, реальным началом решения этой проблемы будет наличие зарегистрированного в Верховной Раде официального представления Генпрокурора о привлечении к уголовной ответственности в отношении хотя бы одного из народных депутатов.