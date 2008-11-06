Москаль разгневался и намекает, что Наливайченко мало не покажется

Народный депутат Украины Геннадий МОСКАЛЬ будет предъявлять иск к временно исполняющему обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО из-за обвинения его в коррупционной деятельности.

Об этом идет речь в переданном УНИАН пресс-службой Гражданского движения "Народная самооборона" комментарии Г.МОСКАЛЯ по поводу заявления В.НАЛИВАЙЧЕНКО о передаче в Генеральную прокуратуру Украины материалов, которые свидетельствуют о коррупционной деятельности Г.МОСКАЛЯ.

«Материалы, о которых говорит НАЛИВАЙЧЕНКО, уже давно были в Генеральной прокуратуре, и она однозначно отказала в возбуждении уголовного дела. Если временному руководителю СБУ так хочется порыться в старом хламе, то почему это должно становиться объектом интересов всех силовых структур государства. Но все ответы на вопрос я дам, когда вернусь из командировки в Киев. Я сделаю пресс-конференцию и подам в суд на исполняющего обязанности председателя СБУ за компрометацию личности», - сказал Г.МОСКАЛЬ.

«Что же касается упреков относительно предоставления статуса участников боевых действий, то хочу напомнить, что этот статус, по закону, предоставляют военные комиссариаты. Пусть господин НАЛИВАЙЧЕНКО лучше поинтересуется нашими депутатами и чиновниками, которые не то что в зонах боевых действий никогда не были, но и дня в армии не служили. А начать это дело советую с улицы Банковой», - добавил Г.МОСКАЛЬ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 ноября, и.о. председателя СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что Служба безопасности передала в Генеральную прокуратуру материалы для возбуждения уголовного дела в отношении народного депутата Г.МОСКАЛЯ.

“По результатам доследственной проверки СБУ задокументировала коррупционную деятельность народного депутата Украины Г.МОСКАЛЯ, связанную, в первую очередь, с нарушением закона о статусе ветеранов войны”, - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО, объяснив при этом, что речь идет о незаконном предоставлении документов “чиновникам или же просто взяточникам”, которые никакого отношения не имели к боевым действиям, а поэтому не имели никакого права считаться ветеранами.