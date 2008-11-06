Фонд Арсения Яценюка проводит Второй Киевский форум безопасности

6 ноября в 15-30 состоится брифинг, посвященный открытию Второго Киевского форума безопасности «Черноморско-Каспийский регион и Европейская энергетическая безопасность», организованного Фондом Арсения Яценюка Open Ukraine. Участники: Арсений Яценюк, Председатель Верховной Рады Украины, основатель Фонда Open Ukraine, почетные гости Форума (Дипломатическая академия Украины, ул. Б.Житомирская, 2);

Официальное открытие форума состоится в 16.00.

Ожидается, что во Втором Киевском форуме безопасности примут участие: Президент Украины Виктор Ющенко; Председатель Верховной Рады Украины, основатель Фонда Open Ukraine Арсений Яценюк; вице-премьер-министр по вопросам европейской и международной интеграции Григорий Немыря; зам.генерального секретаря Энергетической Хартии Владимир Рахманин; советник по вопросам евразийского газа и нефти Кристоф ван Агт; специалист по вопросам энергетической безопасности информационной службы PLATTS Джон Робертс и др.(там же),

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