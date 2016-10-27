В G7 обеспокоились торможением реформ в Украине из-за законодательных инициатив

Послы стран G7 предостерегли Киев от законодательных инициатив, которые могут помешать попыткам Украины побороть коррупцию. В частности, это касается системы электронного декларирования.

Свое беспокойство послы «Большой семерки» и председатель представительства Европейского Союза в Украине Хюга Мингарелли выразили в письме президенту Петру Порошенко от 25 октября, пишет «Европейская правда», ссылаясь на письмо, которое оказалось в распоряжении издания.

"В частности, некоторые законопроекты, если будут приняты, смогут ослабить систему электронных деклараций и свернуть правомочность НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в исследовании и ведении дел о коррупции высокого уровня", - говорится в письме.

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В то же время, в письме послы все же отметили достижения Украины в борьбе с коррупцией. Внимание уделили важности деятельности НАБУ и запуск е-декларирования. Ведь, как отмечается в письме, для этих институтов первостепенное значение имеет отсутствие политического вмешательства в их работу.

"Мы наблюдаем, что в течение последних недель несколько законодательных инициатив несут угрозу этой важной антикоррупционной системе (электронных деклараций - Ред.) и реформам на повестке дня", - отметили чиновники в письме, выразив свою обеспокоенность по поводу технических сбоев в системе электронных деклараций. Послы призвали Киев исправить все неисправности.

Напомним, во вторник, 25 октября в НАЗК сообщили, что сайт агентства "падает" из-за сверхвысоком количестве запросов.

Ранее, 19 октября глава НАЗК Наталья Корчак заявила, что система электронного декларирования выдерживает нагрузку от работы почти 45 тысяч зарегистрированных человек.