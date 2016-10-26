Из-за технических проблем е-декларирования НАПК собирает срочное заседание

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"На повестке дня: состояние функционирования информационно-телекоммуникационной системы "Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления"", - говорится в сообщении.

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В сообщении не уточняется, какое решение будет предложено. Вместе с тем, в последние дни поступает большое количество сообщений от политиков, входящих в первую волну декларирования, о технических проблемах в системе.

Во вторник в НАПК сообщили, что сайт агентства "падает" из-за очень высокого количества запросов.

Как сообщал УНИАН, 19 октября глава НАПК Наталья Корчак заявила, что система электронного декларирования выдерживает нагрузку от работы почти 45 тысяч зарегистрированных человек.