Из-за технических проблем е-декларирования НАПК собирает срочное заседание

16:12, 26 октября 2016
Политика
1879

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции объявило о проведении экстренного заседания, которое состоится в четверг, 27 октября.

В НАЗК обсудят состояние функционирования системы / Фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"На повестке дня: состояние функционирования информационно-телекоммуникационной системы "Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления"", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПорошенко заявил, что заполнит е-декларацию в течение 9 дней

В сообщении не уточняется, какое решение будет предложено. Вместе с тем, в последние дни поступает большое количество сообщений от политиков, входящих в первую волну декларирования, о технических проблемах в системе.

Во вторник в НАПК сообщили, что сайт агентства "падает" из-за очень высокого количества запросов.

Как сообщал УНИАН, 19 октября глава НАПК Наталья Корчак заявила, что система электронного декларирования выдерживает нагрузку от работы почти 45 тысяч зарегистрированных человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter