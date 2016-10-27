Порошенко представил нового главу Житомирской ОГА

Президент Петр Порошенко сегодня представил ногвого председателя Житомирской областной государственной администрации. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

Поэтому новым руководителем Житомирской ОГА стал Игорь Гундич, который победил в конкурсе на эту должность.

"Рад представить нового главу Житомирской ОГА Игоря Гундича, который победил в конкурсе на эту должность", - написал Порошенко.

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Рад представить нового главу Житомирской ОГА Игоря Гундича, который победил в конкурсе на эту должность — Петр Порошенко (@poroshenko) 27 октября 2016 г.

Напомним, сегодня президент находится с визитом в Житомирской области. Перед церемонией представления нового главы ОГА Порошенко в речи рассказал об успешных реформах по децентрализации, которая, по его словам, "заняла ведущее место в системе реформ в Украине", отметил необходимость внедрения в Украине судебной реформы, процессов дерегуляции и борьбы с коррупцией.

«Сегодня я хотел бы представить нового главу Житомирской областной государственной администрации. Был очень жесткий и конкурентный конкурс, и его выиграл Игорь Гундич», - заявил глава государства во время церемонии представления.

Как сообщал УНИАН, в.и.о. руководителя области Игорь Гундич выиграл конкурс на должность председателя Житомирской ОГА.

9 сентября президент Украины Петр Порошенко объявил конкурс на занятие должностей глав Житомирской и Харьковской ОГА и 6 районов в 4 областях.

31 августа президент уволил Сергея Машковского с должности председателя Житомирской ОГА, в.и.о. председателя Житомирской ОГА стал Гундич.

Справка УНИАН. Игорь Гундич в 2006-2010 годах работал на должности первого заместителя Житомирского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов, в 2012-2016 годах был директором компании «Элитное» Бердичевского района Житомирской области.