Украинский вопрос является одним из ключевых приоритетов для США - Яценюк после встречи с Байденом

«Украинский вопрос был, есть и будет одним из ключевых внешнеполитических приоритетов для Соединенных Штатов. Для того, чтобы мы оставались на их радарах, мы должны демонстрировать, что продолжаем реформы, как мы делали последние 2,5 года», - заявил Яценюк по итогам встречи, передает пресс-служба "Народного фронта".

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Яценюк напомнил о значительной поддержке, которую на протяжении последних лет оказывала администрация США Украине. Это, в частности, введение санкций против Российской Федерации, пакет финансовой помощи для тренировки украинских военнослужащих и передача военного оборудования – «начиная с Humvee и заканчивая контрбатарейним оборудованием», - три миллиарда долларов финансовой помощи, помощь по программе реструктуризации и списания 20% долга украинского государства перед кредиторами и поддержка Международного валютного фонда и Всемирного банка».

Арсений Яценюк подчеркнул, что вопрос поддержки Украины для этой администрации США, для американского народа является самым важным: «Они это продемонстрировали конкретными действиями. И сегодняшняя администрация думает о том, как помогать Украине в будущем».

«Сейчас очень важно, чтобы все те достижения, которые мы получили с действующей американской администрацией, перешли в следующую. И от нас зависит, какая политика будет проводиться следующей администрацией США. Убежден, что эта политика будет направлена на дальнейшую поддержку украинского государства», - подчеркнул лидер «Народного фронта».