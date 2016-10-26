Яценюк после встречи с Байденом: санкции против РФ должны действовать, пока Россия не покинет украинскую территорию

Об этом сообщает пресс-служба "Народного фронта".

«До того момента, пока Россия не выполнит ключевые условия безопасности на востоке Украины, санкции должны быть продолжены. Моя позиция остается неизменной - санкции должны оставаться до того момента, пока Россия не покинет украинскую территорию - пока российские войска не уберутся с Донецка, Луганска и Автономной Республики Крым», - подчеркнул лидер политической партии «Народный фронт» Арсений Яценюк по итогам встречи с вице-президентом США Джозефом Байденом в Вашингтоне в среду, 26 октября, которая состоялась по приглашению Белого дома.

Он подчеркнул, что в вопросе продления санкций против Российской Федерации «Соединенные Штаты играют ключевую роль».

Отвечая на вопрос журналистов, Арсений Яценюк также подчеркнул, что «американская сторона поддерживает позицию, что первый и основной этап (минского процесса) – это этап безопасности»: «Мы не можем переходить к каким-либо политическим вопросам, не имея безопасного решения».

«Я не схожу с той позиции, которую неоднократно подчеркивал: ключевые условия для того, чтобы вообще дальше дискутировать о политическом урегулировании, - безопасность», - подчеркнул Арсений Яценюк.

«Россия должна убраться с украинской территории. Первое – это остановка огня. Этого так и нет. Второе – это отвод войск и тяжелого вооружения. Третье – это возвращение контроля над украинским рубежом. Это три ключевые позиции, которые являются частью «Минска». И надо добиваться, чтобы Россия их выполняла», - подчеркнул лидер «Народного фронта».