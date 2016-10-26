В Минске обсуждают предложения относительно новых участков для разведения сил на Донбассе - Сайдик

Об этом Сайдик сказал на брифинге по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, который транслировался на телеканале «112 Украина».

"Есть поручение от саммита, чтобы продолжать искать новые участки разведения сил. Конечно, от всех участников были предложения и сейчас идет обсуждение этих предложений в группе по безопасности", - сказал Сайдик.

Вместе с тем, говоря о "дорожной карте" выполнения Минских соглашений, Сайдик заявил, что этот вопрос в первую очередь касается "нормандского формата" и рабочих совещаний разных уровней "нормандского формата".

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При этом он подтвердил, что планируется встреча на уровне министров иностранных дел четырех стран "нормандского формата". Сайдик выразил надежду, что такая встреча состоится в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской.

1 октября разведение сил состоялось в Золотом, 7 октября – в Петровском. На 9 октября был запланирован отвод сил вблизи Станицы Луганской, однако из-за обстрелов со стороны российско-террористических войск Вооруженные силы Украины перенесли сроки отвода сил вблизи Станицы Луганской.

19 октября в Берлине состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.

На пресс-конференции по итогам переговоров Порошенко заявил, что лидеры стран «нормандского формата» утвердили немецкие и французские предложения относительно основных критериев «дорожной карты» выполнения Минских соглашений.

По словам президента Украины, Россия поддержала необходимость размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

Порошенко также отметил, что сейчас речь не идет о дате выборов на оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Вместе с тем, добавил он, лидеры стран договорились продолжить на уровне экспертов и рабочих групп подготовку концепции избирательного законодательства для проведения выборов на Донбассе.