В Минске не обсуждали возможность размещения вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе - Сайдик

Об этом он рассказал на брифинге по итогам заседания контактной группы в Минске, который транслировался на телеканале «112 Украина».

Спецпредставитель ОБСЕ, отвечая на вопросы журналистов, сказал "нет", когда его попросили рассказать, обсуждалось ли размещение вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

Также он отметил, что ТКГ обсуждала случаи ведения вооруженного огня и нарушения режима тишины на Донбассе.

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"Это был предмет всех дискуссий и в ТКГ, в подгруппе по безопасности", - сказал Сайдик.

По его словам, среди политических вопросов дискуссия была сосредоточена вокруг амнистии по так называемой "формуле Штайнмаера" и модальностей местных выборов.

Он сообщил, что координатор ОБСЕ по гуманитарным вопросам, посол Тони Фриш сейчас посещает оккупированные районы Донецкой и Луганской областей и должен встречаться с заложниками.

"В этой связи хотел бы напомнить, что посол Фриш уже проводил подобные встречи на территориях, подконтрольных правительству Украины", - подчеркнул Сайдик.

Как сообщал УНИАН, 19 октября в Берлине состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.

На пресс-конференции по итогам переговоров Порошенко заявил, что лидеры стран «нормандского формата» утвердили немецкие и французские предложения по основным критериям «дорожной карты» выполнения Минских соглашений.

Также, по словам президента Украины, Россия поддержала необходимость размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

20 октября в Кремле подтвердили согласие президента РФ Владимира Путина разместить вооруженную миссию ОБСЕ на временно оккупированных территориях Донбасса.

24 октября, в Кремле заявили, что главы стран «нормандского формата» в Берлине не обсуждали вопрос размещения вооруженной миссии ОБСЕ на неконтролируемом участке украино-российской границы, а президент РФ Владимир Путин лишь дал «потенциальное согласие».