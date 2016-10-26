Геращенко анонсировала на 15 ноября рассмотрение в ООН резолюции по Крыму

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Обсудили с послом Владимиром Ельченко подготовку резолюции по Крыму, которая будет голосоваться 15 ноября", - написала Геращенко.

По ее словам, Россия уже активно начала работу по привлечению других стран на поддержку ее позиции.

"Украина должна активизировать все усилия для поддержки этой резолюции и поэтому обращаюсь к украинской диаспоре и всем нашим друзьям за рубежом - активизируйте усилия, донесите к вашим правительствам, что нельзя спускать РФ кражу территорий, нарушение международного права. А мы подготовим соответствующее заявление от комитетов иностранных дел и евроинтеграции и разошлем всем нашим международным партнерам", - заявила Геращенко.

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Во время визита в штаб-квартиру ООН она также встретилась с исполнительным директором "ООН - Женщины" Фумзиле Мламбо-Нгука и провела дискуссии в офисах Специального представителя Генсека ООН по вопросам сексуального насилия в конфликтах и спецпредставителя Генсека ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов.

"Во всех этих структрурах очень мало информации о действительном положении дел на оккупированных территориях Донбасса. Следовательно, все нарушения прав детей и женщин со стороны РФ на Донбассе, вовлечение их в конфликт не отражены в ежегодных докладах Генсека и это неправильно. Предоставила спецпредставителям фактаж, пригласила посетить Украину, высказала позицию, что насилие над женщинами и детьми со стороны оккупантов на Донбассе должно быть отражено в ежегодном докладе. К сожалению, война сейчас идет и в Европе! И начала эту войну РФ", - подчеркнула Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент Украины Петр Порошенко в ходе совместных дебатов Генеральной ассамблеи ООН заявил, что Украина в этом году вынесет на рассмотрение Генассамблеи проект резолюции о нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму.

«В этом году мы хотели бы вынести этот вопрос (соблюдения прав человека в Крыму) на обсуждение Генеральной ассамблеи ООН и направить соответствующий проект резолюции о ситуации в сфере прав человека на территории оккупированных Автономной Республики Крым и г. Севастополя. Эта резолюция должна стать беспристрастной оценкой ситуации в области прав человека на оккупированной территории, которая будет рассматриваться всей семьей ООН», - заявил тогда Порошенко.

Он призвал все страны-члены ООН поддержать инициативу Украины.