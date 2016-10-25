В ВР подготовили проект постановления об изменениях в решение насчет увеличения зарплаты нардепам

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Арешонков.

"Подготовили с коллегой Александром Ревегой проект постановления о внесении изменений в проголосованное 20 октября постановление, которым, как некоторые утверждают, "урегулировано" финансовое обеспечение нас - "слуг народа", - сообщил он.

По словам Арешонкова, этот проект постановления депутаты могут зарегистрировать в парламенте только тогда, когда председатель Верховной Рады Андрей Парубий подпишет принятое ранее парламентом постановление, в котором говорится о зарплате.

Арешонков отметил, что своим проектом постановления они предлагают отменить действие пунктов 3 и 4 принятого ранее постановления. "Пока Парубий его не подписал", - добавил он.

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Пунктом 3 постановления предусматривается признать утратившими силу постановление ВР от 26 июля 1994 года № 122/94-ВР "Об обеспечении деятельности народных депутатов Украины" и постановление ВР от 20 апреля 2000 года № 1679-III "О внесении изменения в постановление Верховной Рады Украины "Об обеспечении деятельности народных депутатов Украины".

Пунктом 4 предусмотрено утвердить нормы финансового обеспечения деятельности народных депутатов, согласно приложению к постановлению.

Кроме того, предлагается установить, что постановление о выводах и предложениях к проекту госбюджета вступает в силу со дня его принятия в целом. Тогда как в принятой редакции отмечается, что пункты 3 и 4 настоящего постановления вступают в силу с 1 ноября 2016 года.

Арешонков также разместил в заметке фото предложенного ими проекта постановления.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров впервые за несколько последних лет вовремя - 15 сентября подал в парламент проект государственного бюджета на 2017 год. Проект предусматривает доходы в сумме 706,269 млрд грн, расходы - 775,265 млрд грн и предельный объем дефицита на уровне 77,547 млрд грн.

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Основой для расчета показателей госбюджета на 2017 год стал макроэкономический прогноз, который предусматривает рост реального ВВП на 3%, рост номинального ВВП до 2,585 трлн грн, потребительскую инфляцию на конец года на уровне 8,1%.

По нормам законодательства, бюджет должен быть принят в третьем - окончательном чтении - не позднее начала декабря текущего года.

20 октября Верховная Рада приняла постановление "О выводах и предложениях к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2017 год".

Этим постановлением был принят проект бюджета на 2017 год в первом чтении, а также принято решение повысить зарплату народных депутатов в 2-2,5 раза - до более 40 тыс. грн.